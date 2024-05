Il lutto Muore soffocato alla sagra. Boccone fatale per un 78enne

Da cacciatore di cinghiali a vittima. Dalla giornata di festa alla tragedia. Un uomo di 78 anni, Silvano Traballi Innocenti, nato e residente a Vinci ma domiciliato a Pontassieve, è deceduto a causa di un soffocamento mentre stava mangiando della carne alla sagra del cinghiale, negli spazi dello stadio comunale. A nulla è servito l’allarme lanciato dalla moglie e dalle persone che si trovavano a tavola con lui, che si sono accorte subito dei primi sintomi del soffocamento. Il cibo stava infatti già ostruendo le vie aeree. Ambulanza, auto medica ed elisoccorso Pegaso – atterrato sul terreno di gioco del campo sportivo –, arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, non sono serviti a niente. Così come inutile è stato l’intervento di soccorritori e volontari. Quando tutti – nonostante i tempi rapidi – si sono messi al lavoro l’uomo era già in arresto cardiaco, conseguenza diretta del soffocamento. Sono stati momenti frenetici, con il medico che – prima di dichiarare il decesso della persona - ha tentato ogni tipo di manovra per liberare le vie aeree e far tornare a respirare il 78enne. Una tragedia che si è consumata sotto gli occhi di molte persone e dei Carabinieri della compagnia di Pontassieve, anche loro arrivati sul posto.

La vittima era nata e residente a Vinci, ma domiciliata a Pontassieve, dove viveva con la moglie nella zona dei Villini. Appassionato di caccia, in particolare di battute al cinghiale, aveva deciso di passare la giornata di festa a mangiare alla sagra che, a Pontassieve, vedeva tra gli organizzatori - insieme all’Asd Pontassieve Calcio - proprio il gruppo dei Bersaglieri di Scopeti, realtà di cacciatori della quale la povera vittima faceva parte. Le prime notizie su quanto accaduto allo stadio comunale sono arrivate attraverso i social di Pontassieve Calcio e Bersaglieri. Che, congiuntamente, hanno espresso profondo cordoglio per la tragica fatalità che ha provocato la morte dell’uomo.