Il Liga più intimo per gli intenditori. Al Verdi i nuovi sogni di rock n’ roll

di Olga Mugnaini

Atmosfera intima, luci smorzate e l’abbraccio raccolto del teatro. Non a caso è un concerto che ha il sapore della reunion fra amici, fra chi si conosce da tanto tempo. "Dedicato a noi" è il titolo che Luciano Ligabue ha scelto per il suo nuovo tour nei teatri più belli d’Italia, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi "sogni di rock ‘n’ roll" che hanno da sempre accompagnato la sua carriera. Domani sera alle 21 Liga sarà al Teatro Verdi - sold out da tempo -, con una scaletta a sorpresa e sempre diversa tappa per tappa di questo viaggio attraverso l’Italia.

Accanto alle hit più amate dal pubblico non macheranno brani da riscoprire, più nascosti fra le decine e decine di canzoni che i suoi fan conoscono nota su nota. Sul palco insieme a Ligabue ci saranno Capitan Fede Poggipollini che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano, che per la prima volta sarà in tour con il padre, dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album ‘Dedicato a noi’. Ma le soprese non sono finite. Sono già aperte infatti le prevendite della grande festa fissata per l’inizio dell’estate 2025.

Il 21 giugno Luciano Ligabue infatti ha scelto di tornare sul palco di Campovolo a Reggio Emilia in occasione dei vent’anni dal primo mega concerto del 10 settembre 2005, un evento che entra negli annali, con 165.264 persone, col stabilisce il record europeo per biglietti venduti da un singolo artista. Un luogo magico per tutti i fan e gli amanti della musica del cantautore di Correggio. Campovolo è dunque il luogo perfetto per celebrare insieme ai fan anche i 30 anni di ‘Certe notti’ ,che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. Una carriera lungo la quale si incontrano 25 album, sette libri, trefilm, oltre a 800 concerti tra teatri, club, palasport, stadi e grandi spazi all’aperto. E l’avventura continua.

I biglietti per ‘La notte di Certe notti’ (prodotto e organizzato da Friends&Partners e ZooAperto) sono disponibili in prevendita su Ticketone.it. Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com/barmario.