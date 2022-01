Io e i miei genitori dovevamo fare la terza dose di vaccino tra fine dicembre e inizio gennaio, ma abbiamo contratto il virus. Abbiamo fatto tampone positivo e negativo di guarigione sempre nella stessa farmacia che lo ha comunicato all’Asl. Ora ci chiediamo: il Green pass, che però non ci è mai stato bloccato, quando verrà aggiornato con la guarigione dalla malattia che dovrebbe sostituire la terza dose di vaccino? E se non viene aggiornato, cosa dobbiamo portare con noi? Il vecchio "green pass" che si riferisce alle sole due dosi di vaccino più i due tamponi positivo e negativo? Ma il negativo ha validità di solo 48 ore, quindi? Patrizia

"Dopo l’inserimento del certificato di guarigione da parte della Asl, il Ministero della Salute genererà in automatico la Certificazione verde Covid-19 che, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo. Lei riceverà il Green pass rafforzato cioè la Certificazione verde Covid-19 per vaccinazione o guarigione".