Il gioielliere Carlo Barducci ucciso durante una rapina. Una targa del Comune alla memoria

Una targa del Comune di Firenze per ricordare il gioielliere Carlo Barducci, assassinato da rapinatori nel suo negozio in centro il 20 dicembre 1992, sarà installata il prossimo mercoledì sulle mura del palazzo di via Strozzi dove allora c’era la sua gioielleria. È il luogo dove Barducci, 57 anni, venne ucciso. Fu una delle rapine più tragiche nella storia della città. Per il suo gesto, Carlo Barducci venne insignito della medaglia d’oro al valor civile alla memoria. I quattro killer - una banda di romani - furono arrestati dalla polizia e poi condannati, ma in carcere non c’è più nessuno.