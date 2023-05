Il gesto simbolico

Anche il Comune di Calenzano ha aderito all’appello di Donne insieme per la pace, Cgil, Anpi e Legambiente Toscana che chiedeva alle amministrazioni comunali di piantare un melograno in un giardino pubblico per ricordare, attraverso questo simbolo, le dolorose stragi dei migranti. L’albero è stato piantato quindi, nei giorni scorsi, nei frequentati giardini di Dietro Poggio, alla presenza del sindaco Riccardo Prestini con fascia tricolore e di alcune rappresentanti di Donne Insieme per la pace: davanti a loro una folta rappresentanza di bambini. La targa posta accanto al melograno ha l’obiettivo dichiarato di tenere viva la memoria di ricordare quanti, donne, uomini, bambini hanno perso la vita in mare o lungo le rotte delle migrazioni nel tentativo di raggiungere l’Europa, in fuga da guerra, persecuzioni, povertà. Nelle scorse settimane un altro albero di melograno era stato piantato anche a Sesto.