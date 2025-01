Il galà alla Leopolda si è preso la scena

La sala centrale della Stazione Leopolda elegante location della serata di gala del Centro di Firenze per la Moda Italiana anteprima a Pitti Uomo 107. Al tavolo centrale Antonella Mansi, presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana. Con lei la sindaca Sara Funaro, il presidente della Regione Eugenio Giani, Vito Barone, Barbara Cimmino, Carlo Capasa presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Ilaria Bugetti, sindaca di Prato, Antonio De Matteis, presidente di Pitti Immagine, Simone Verde, direttore delle Gallerie degli Uffizi e altri ospiti come i deputati Pd, Simona Bonafè, e FdI, Giovanni Donzelli. Agli altri tavoli Toni Scervino, Niccolò Ricci, Leonardo Ferragamo, Arturo Galansino, Monica Sarti, Alessandro Bastagli con Patrizia Batacchi, Niccolò Moschini, Beppe Angiolini, Maura Basili, Fulvia Bacchi, Patrizia Biondi, Deanna Ferretti, Lola Coppini Paoli, Barbara Mazzali, assessore al Turismo lombarda, Massimiano Giornetti, Claudio Marenzi, Giampiero Pesenti, ceo di Officina Profumo Santa Maria Novella, Federico Albini con la moglie Alessia Galdo. Per l’organizzazione l’esperienza di Enic di Stefano Gabbrielli, azienda che festeggia 60 anni, e per la cena quella di Guido Guidi.

E.D.