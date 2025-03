Il futuro di Mondeggi. Delegazione incontra Funaro e Pignotti

L’avviso di coprogettazione per il futuro di tenuta, casali e terreni di Mondeggi "partirà a breve e la Metrocittà garantirà la continuità del presidio e delle sue attività fino alla fine dei lavori" di rigenerazione e recupero in corso grazie ai fondi Pnrr e che riguardano anche la villa. Lo annunciano soddisfatti i rappresentanti di Mondeggi Bene Comune, ricevuti dal sindaco metropolitano Sara Funaro e dal suo staff oltre che dal sindaco di Bagno a Ripoli. Un incontro che la comunità definisce "storico", dopo "un passato di rapporti burrascosi, dopo anni in cui abbiamo operato per rigenerare e preservare l’area abbandonata, dopo l’assegnazione del comodato d’uso dei terreni che aveva riconosciuto l’esperienza collettiva". Alle istituzioni hanno portato le proprie istanze "registrando attenzione e apertura dalla Città Metropolitana", proprietaria del bene. Per gli occupanti di Mondeggi, che avevano ricevuto lo sfratto dall’ultimo casale presidiato, il Cuculia, si ipotizza un "passaggio di casa in casa" per continuare il loro impegno nei terreni sottratti all’abbandono.