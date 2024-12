Il Figline calcio piange ’Sancio’

"Un figlinese e un grande uomo di sport". Una definizione calzante quella che l’ASD Figline 1965 sceglie per ricordare Sandro Degli Innocenti, per tutti Sancio, scomparso due giorni fa all’età di 78 anni. "Tutto il direttivo e il club gialloblù – si legge tra l’altro su un post della società sulla propria pagina Facebook - si stringono forte in questo triste momento attorno alla famiglia Degli Innocenti. Una figura quella di Sandro fortemente legata da sempre ai colori gialloblù, di cui fino all’ultimo è stato primo tifoso e un importantissimo riferimento per generazioni di giocatori, allenatori e dirigenti che sono passati dal ‘Del Buffa’. Ex giocatore del Siracusa Degli Innocenti era un personaggio fondamentale per il Figline avendo ricoperto anche i ruoli di accompagnatore e di custode.