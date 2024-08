Il Fiesole ci crede: "Una rivoluzione per puntare in alto"

Con dieci nuovi acquisti il Fiesole Calcio del presidente Vito Frijia può ritenersi soddisfatto di aver portato a termine, grazie al direttore sportivo Giammarco Triarico, una mini-rivoluzione allestendo una squadra in grado di poter fronteggiare le tante "big" nel prossimo campionato di Promozione 2024-25. Con gli innesti di Lombardi, Nencioli, De Simone, Gianassi, Liberati, Olivieri; Roschi Sammartino, Zeoli, Andreoni, Ignesti, Graziani quest’ultimi sei tutti classe 2005, giocatori di buon livello che vanno a irrobustire i riconfermati punti fermi della squadra del riconfermato allenatore Rosario Selvaggio.

"E’ stata una mini rivoluzione necessaria – precisa il direttore sportivo Triarico – in quanto il gruppo dello scorso anno era composto in gran parte da giocatori provenienti dalla 1° categoria. Abbiano fatto degli innesti con elementi esperti e di qualità, alcuni anche giovani che gli daremo l’opportunità di crescere". Come prevede la nuova stagione di Promozione? "Abbastanza impegnativa con alcune squadre che provengono da categoria superiore, come Pontassieve, Rufina, Firenze Ovest, e con un Sansovino e Montagnano che con un super budget, hanno costruito dei veri squadroni. Il Fiesole risponderà affrontando la stagione con umiltà, coraggio e consapevolezza dei proprio mezzi per regale ancora soddisfazioni a società e ai tifosi".

Giovanni Puleri