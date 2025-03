Il Festival. Note elettroniche dedicate a Berio

Tre giorni da capitale della musica elettronica, in omaggio a Luciano Berio. L’associazione Tempo Reale lancia “Magnetica”, il festival da domani a sabato, con oltre 40 artisti e creativi, talk, sessioni in studio e concerti.

Quest’anno ricorre infatti il centenario della nascita di Luciano Berio, figura centrale della musica del Novecento e fondatore di Tempo Reale. Per l’occasione è stato preparato un ricco programma di eventi, concerti e iniziative in Italia e all’estero, tra cui il Festival Luciano Berio di Radicondoli (Siena), Milano Musica, Romaeuropa Festival, Palermo e prestigiosi appuntamenti internazionali a Lisbona, Buenos Aires e Montréal.

In questo contesto, nasce a Firenze “Magnetica“, un nuovo progetto ideato da Tempo Reale, che trasformerà la città in un polo d’attrazione per la scena elettronica italiana contemporanea, insieme a compositori e ricercatori, in un dialogo aperto tra innovazione, sperimentazione e divulgazione. L’obiettivo è infatti avviare un’azione poliforme per aggregare i protagonisti della musica elettronica italiana, unendo giovani creativi provenienti dalle Scuole di Musica Elettronica dei Conservatori e affermati ricercatori e compositori. “Magnetica” nasce in sinergia con le istituzioni: "E’ con soddisfazione e orgoglio che la Toscana celebra il centenario della nascita di Luciano Berio, straordinario, laborioso e fecondo pioniere della musica elettronica - ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. Tempo Reale è la testimonianza di uno spirito di ricerca che rappresenta al meglio la Toscana delle eccellenze. ‘Magnetica’ sarà un appuntamento di ‘connessione’ tra appassionati, musicisti e ricercatori, un’esperienza che aprirà nuove frontiere tra la Toscana e il mondo".

Alla sua prima edizione, “Magnetica“ si struttura intorno a tre tematiche selezionate dal comitato artistico-scientifico: machine learning e intelligenza artificiale, DIY e strumenti interattivi, acusmatica e spazio. Temi che saranno sviluppati attraverso un workshop formativo, tre sessioni di talk e nove concerti, il tutto frutto di un’ampia partecipazione stimolata da call pubbliche che hanno raccolto numerose proposte.

"Un nuovo importante appuntamento di Tempo Reale che con Magnetica rende omaggio a Luciano Berio e alla sua arte che lo ha portato a lavorare in prestigiosi contesti concertistici di tutto il mondo - ha commdentato l’assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini - Un evento che per tre giorni porterà a Firenze la musica elettronica contemporanea, fra l’innovazione, la sperimentazione e la tradizione di questo genere musicale".

I talk si terranno alla Biblioteca Isia dalle 14.15; nel pomeriggio dalle 17, le sessioni “Fixed Room“ presso lo Studio B di Villa Strozzi e i concerti serali dalle 21.30 alla Limonaia di Villa Strozzi. Giovedì, talk su Machine learning e intelligenza artificiale, venerdì su DIY e strumenti interattivi, sabato talk su Acusmatica e spazio.

Tutto il programma su www.temporeale.it

Le mattine di Magnetica sono dedicate a un workshop di Federico Visi a numero chiuso. I talk sono a ingresso libero. I concerti biglietto a 5 euro intero e a 3 per ridotti di legge e studenti. Per i concerti in Villa Strozzi (17-18, Studio B) è necessaria la prenotazione [email protected])