Il fascino dell’Africa nelle foto di Moreno Torricelli

Firenze, 24 febbraio 2025 – Fino al 28 febbraio i locali del Quartiere 2 a Villa Arrivabene (piazza Alberti 1, a Firenze) ospitano la mostra fotografica “Africa realtà di un Continente”, realizzata da Moreno Torricelli viaggiatore e fotografo.

Moreno Torricelli, viaggiatore e fotografo

Si tratta di una mostra fotografica interamente dedicata al Continente Nero nei suoi svariati aspetti, con particolare attenzione al paesaggio, alle popolazioni, alle culture, alle tradizioni, al mondo animale, e anche alle problematiche legate al viaggiare via strada, là dove spesso le strade non esistono. E’ anche l’occasione per presentare il libro di Torricelli “Oltre l’orizzonte”. Ingresso libero.