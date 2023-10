Il Difensore civico cinquant’anni dopo in ricordo di Ubaldo Rogari. Ci sarà anche il presidente Abi, Patuelli

Il Difensore civico 50 anni dopo. In ricordo di Ubaldo Rogari, a cura del Circolo Piero Gobetti, sarà domani, alle 16, alla Fondazione Biblioteche presso la Cassa di Risparmio di Firenze in via Bufalini 6, al quale parteciperà il presidente del Consiglio comunale Luca Milani in rappresentanza dell’Amministrazione. Dopo i saluti di Aureliano Benedetti della Fondazione Biblioteche CRF, Francesco Giubilei del Circolo Piero Gobetti e Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale della Toscana, sono in programma interventi introdotti e moderati da Giuseppe Morbidelli, professore emerito dell’Università di Roma La Sapienza e presidente Cesifin, del presidente Abi Antonio Patuelli, del presidente della Banca di Lucca e del Tirreno Sergio Ceccuzzi, del professore ordinario di Storia contemporanea e presidente dell’Accademia La Colombaria Sandro Rogari e del direttore di Toscana Notizie e Difensore civico regionale Sandro Vannini.