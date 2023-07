Il diciassettesimo negozio di Badiani inaugurato in pieno centro storico La storica gelateria s’ispira al Duomo

È aperto ieri n via de’ Tosinghi avicino al Duomo il 17esimo punto vendita della la storica gelateria Badiani. Che proprio alla cattedrale si ispira, nei colori verdi e rosa. Duomo di cui l’artista Buontalenti presentò nel 1587 un modello per la facciata: a luisi attribuisce anche l’invenzione di quel gelato che porta il suo nome, gusto per eccellenza di Badiani. Grande attenzione si è posta all’interior: un’eleganza che raggiunge l’apice nella sala con servizio al tavolo e 60 posti a sedere. Dopo le 11 gelaterie in UK e le 4 in Spagna, si realizza il sogno nel cassetto dei titolari Paolo e Patrizio Pomposi: "Il gioiellino di casa, nel centro della nostra città"