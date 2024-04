Il derby del Valdarno. Buon punto per il Figline

SANGIOVANNESE

0

FIGLINE

0

SANGIOVANNESE: Timperanza, Di Rienzo (89’ Dei), Gianassi, Baldesi, Farini, Masetti, Disegni (89’ Senesi), Nannini (65’ Romanelli), Rotondo (64’ Canessa), Benucci, Cicarevic (65’ Pertica). A disp.: Perone, Shenaj, Caprio, Antezza.

FIGLINE 1965: Pagnini, Dema, Zellini, Costantini (70’ Lebrun), Simonti, Ficini, Sesti (70’ Cavaciocchi), Bruni (89’ Iaiunese), Torrini, Zhupa, Saccardi. A disp.: Conti, Malpaganti, Fiore, Bonavita, Diarra, Banchelli. All.: Tronconi

Arbitro: Toselli di Gradisca d’Isonzo.

Note: spettatori 500. Angoli: 5-5. Ammoniti: Cicarevic, Baldesi.

SAN GIOVANNI – Il Figline torna dalla trasferta di San Giovanni Valdarno con un buon punto al termine di un derby ben giocato dalla formazione ospite, allenata da Tronconi. Primo tempo di marca figlinese, ripresa più a vantaggio dei padroni di casa, ma alla fine è un punto a testa che per il Figline è importante per avvicinarsi sempre più alla salvezza. La prima occasione è per la squadra di mister Tronconi che all’11’ il colpo di testa di Bruni su imbeccata di Zellini sfiora il palo di sinistra. Dieci minuti dopo risponde la squadra guidata da Rigucci con Cicarevic che su servizio di Nannini mette i brividi alla difesa ospite. Al 29’ si registra l’occasione più ghiotta capitata al Figline: Zhupa a tu per tu con Timperanza, cerca il tiro di precisione ma la conclusione finisce sul palo. La palla torna in campo, Saccardi raccoglie e calcia, Timperanza blocca in presa alta senza patemi. Nella ripresa, la Sangiovannese rientra in campo più determinata: Pagnini (56’) deve intervenire su un tiro insidioso di Rotondo. Col passare dei minuti il gran caldo si fa sentire: i due allenatori inseriscono forze fresche, ma il prodotto non cambia. Sul taccuino si annotano pochi sussulti anche per via delle difese che sono brave a chiudere i varchi. Al 91’ l’ultima opportunità è per Zhupa, ma è respinta di piede da Timperanza.

Giovanni Puleri