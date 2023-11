Il David? No, grazie. Drusilla preferisce Venere (e il Pontormo)

Del David non ne ha voluto sapere. Ma della splendita Venere nuda abbracciata da Cupido dipinta da Pontorno, sì. Di quella parla proprio volentieri. Drusilla Foer, elegante icona del mondo dello spettacolo, ha accettato l’invito della direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg, e lunedì sera alle 19, sarà al museo per raccontare il mito immortale della dea nata dalla spuma del mare.

"Drusilla preferisce Venere" è non a caso il titolo dell’incontro, che prende avvio prioprio dal dipinto che si trova esposto a sinistra del David, e che in qualche modo un legame con Michelangelo ce l’ha. Datata intorno al 1533, Pontormo realizzò la tavola ispirandosi infatti a un cartone preparatorio del Buonarroti. Raffigura il mito di Venere e Cupido, tema centrale dell’amore per la filosofia umanistica. I due personaggi sono la rappresentazione del contrasto tra l’amore terreno e sensuale, incarnato dal giovane Cupido, e l’amore celeste e spirituale, rappresentato dalla dea Venere, che resta impassibile al bacio di Eros. Gli oggetti contenuti nell’ara ai loro piedi – un fantoccio, la faretra con la freccia, i fiori e le maschere – alludono alla caducità delle passioni e al doppio volto ingannatore dell’amore che tormenta l’anima provocandone la morte, motivo che ritroviamo anche nelle poesie di Michelangelo.

Drusilla Foer delizierà il pub blico raccontando di Venere, dea della bellezza e dell’amore, creatura immortale, madre di Cupido e del mito di “Amore e Psiche”, tratto dalla favola di Apuleio. Lo farà attraverso le immagini che li raffigurano, non solo di Pontormo ma anche di Bronzino e di altri artisti, illustrando i simboli che vi si trovano, con qualche frecciatina al turista attratto solo dalle grandi “star” dei musei. Una serata in collaborazione con gli Amici della Galleria dell’Accademia.

Ingresso gratuito su prenotazione dalla piattaforma Eventbrite al link https:www.eventbrite.comebiglietti-drusilla-preferisce-venere-758786640267.

Olga Mugnaini