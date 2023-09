Il Coro cerca nuove voci bianche Open day alla scuola di musica

Scuola di musica, aprono i corsi. Da ieri è possibile iscriversi alle nuove lezioni di musica della scuola di Scandicci. L’offerta formativa che riguarda tutti i generi musicali, dalla musica antica e classica alla musica moderna e jazz, rivolta a qualsiasi livello di preparazione e fascia d’età. Ci sono corsi di avviamento alla musica per bambini fino a tre anni, e lezioni anche per gli adulti. Formata esclusivamente da docenti e professionisti nel campo musicale e gestita dall’Accademia Musicale di Firenze, la scuola è impegnata nella diffusione e promozione dell’educazione musicale sia attraverso una ricca attività didattica e concertistica sia attraverso la realizzazione di eventi e progetti formativi come il progetto "Parole e Musica" e" Il Tenco Ascolta", in collaborazione con il Club Tenco e il Comune.

Sarà possibile farsi un’idea di quello che è possibile imparare, negli open day: due le date fissate: sabato 16 (1619) e martedì 26 in orario (1821). Sarà un’occasione per presentare le attività e i corsi che la scuola offre con momenti di musica dal vivo di allievi e docenti e il personale di segreteria a disposizione per informazioni e approfondimenti su offerta didattica, costi e orari delle varie attività. In occasione delle giornate dedicate di open day sarà possibile effettuare le audizioni per la partecipazione al Coro di Voci Bianche di Scandicci (età 8-13) e al Coro Femina. Sempre durante gli open day sarà possibile prenotare la partecipazione alla lezione aperta di Music Learning Theory (metodo Gordon), per i bambini della fascia d’età 0-36 e 3-5 anni. L’ingresso è libero. Info 055.755499 (dal lun. al ven ore 15-19.30).