Il ‘Coro Bella Ciao’ canta per la pace

Il "Coro Bella Ciao" di Fiesole canta per la pace e le donne dell’Iran. L’appuntamento è domenica con lo spettacolo "Donna, Vita, Libertà" alle 17 nella Sala del Basolato, in piazza Mino. Ideatore del progetto il maestro Giacomo Gentiluomo. Con lui i musicisti Valter Vaioli (fisarmonica) Alessandro Ricci (violino e flauti). Saranno presenti Ghissu e Naghmeh dell’Associazione Donna, Vita, Libertà. Sarà comunicato nella giornata di oggi il nome dell’artista e il titolo dell’opera oggetto della riproduzione della stampa d’autore, che il Comune distribuisce in omaggio in occasione della Festa dell’8 marzo a tutte le donne residenti. E’ dal 1969 che il Comune ha dato inizio a questa tradizione unica nel suo genere e che costituisce una finestra attraverso la quale ripercorrere i cambiamenti avvenuti negli anni, che hanno toccato l’arte, il modo di guardare alle donne e il modo di celebrare una giornata speciale.