Il Comune lancia quattro centri polivalenti nei Quartieri 2,4 e 5: "Spazi che tornano ai fiorentini"

Quattro centri polivalenti a Firenze, dedicati soprattutto ai giovani, "dove potersi divertire, socializzare, fare musica, partecipare a incontri di formazione o orientamento allo studio, al lavoro, ma anche acquisire competenze digitali". L’assessorato alle Politiche giovanili del Comune ha avviato la procedura di selezione per individuare i soggetti ai quali affidare, in concessione, quattro strutture: l’ex Fila nel quartiere 2, Il Kantiere e New Staz nel quartiere 4 e il San Donato nel quartiere 5. "Sono spazi che tornano a essere centrali nella vita culturale e associativa dei nostri quartieri, con una particolare attenzione per i giovani. Con i quattro centri polivalenti, infatti, i giovani avranno luoghi dove incontrarsi in maniera gratuita" per "fare attività musicali, culturali e ricreative", sottolinea l’assessore Cosimo Guccione (nella foto).