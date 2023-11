Il Comune di Firenze sposta banchi San Lorenzo, le categorie approvano

Firenze, 7 novembre 2023 - Il Comune di Firenze, attraverso l'assessore al commercio Giovanni Bettarini, ha scelto di spostare i 52 banchi del mercato di San Lorenzo in piazza dell'Unità italiana e in piazza San Lorenzo, da cui erano stati allontanati nel 2014. Una decisione che, si legge in una nota, è ritenuta gradita dalle associazioni di categoria Fivag Felsa Cisl, Anva Confesercenti e Cna.

Le associazioni "ringraziano il Comune per la scelta coraggiosa" e affermano che così gli operatori potranno "lavorare in posizioni turisticamente valide". Secondo Daniele Nardoni di Anva Confesercenti, Paola Lorenzini di Cna e Marco Cigni di Fivag Felsa Cisl "il Comune si sta adoperando per risolvere il problema dell'allaccio della corrente".