Il Comune diventa ’Città che legge’ per le sue iniziative

Rignano è ’Città che legge’: il Comune è stato premiato dal Centro per

il libro e la lettura (Cepell) col riconoscimento che celebra l’impegno delle amministrazioni locali nella promozione della lettura e della cultura sul territorio. "È un premio per il lavoro di squadra svolto da cittadini, insegnanti e appassionati – commenta l’assessore alla Cultura Alberto Mariotti (nella foto) –. Partecipare alla rete come ‘Città che Legge’ rappresenta un traguardo significativo: la lettura

è una delle chiavi per crescere come comunità e per stimolare la creatività e la partecipazione attiva".

Il riconoscimento arriva dopo la valutazione

di attività culturali

e iniziative per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del leggere grazie a una rete di eventi e permette di promuovere iniziative

di inclusione culturale.

Manuela Plastina