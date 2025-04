Il Comune di Firenze vota la cittadinanza a Pakhshan Azizi

Firenze, 15 aprile 2025 - Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato, all'unanimità, la delibera che conferisce la cittadinanza onoraria a Pakhshan Azizi, operatrice di pace umanitaria e attivista curda. Il fratello di Pakhshan Azizi, Asso, ha ringraziato "tutto il Consiglio comunale e la sindaca Funaro per l'impegno perché non solo mia sorella ma anche due detenute per motivi politici sono state condannate in Iran". "Firenze è città medaglia d'oro per la Resistenza, abbiamo avuto tanti cittadini che si sono sacrificati per darci libertà e fare in modo che oggi possiamo vivere in una democrazia - ha dichiarato in aula la sindaca di Firenze Sara Funaro - Firenze è stata anche la prima città ad abolire la pena di morte. Oggi questa cittadinanza onoraria assume un significato ancora più importante. In troppi Paesi ancora oggi la pratica della pena di morte è una pratica diffusa e noi dobbiamo tenere alta l'attenzione, alzare la voce". Pakhshan Azizi, detenuta da due anni e condannata alla pena di morte, ha scritto una lettera alla sindaca di Firenze Sara Funaro e al Consiglio comunale. "Scrivo questa lettera dal cuor di un silenzio imposto, da un luogo che si trova in una frontiera tra la vita e la morte, sotto la pressione di una sentenza ingiusta e disumana", "Firenze è la prima città nel mondo che abolì la pena di morte e oggi nuovamente dimostra che è una città pioniera". Ricevere la cittadinanza onoraria, aggiunge Azizi, "non è solamente un grande onore, un titolo, bensì una speranza che va oltre le frontiere, dal cuore di una cultura brillante e umana che è arrivata direttamente al mio cuore. Oggi forse il mio corpo è detenuto ma non il mio spirito, non la mia anima".