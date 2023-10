Il Comune di Firenze lancia il bando affitti: pronti 2 milioni per famiglie in difficoltà

Tra qualche giorno Palazzo Vecchio pubblicherà il bando per gli aiuti all’affitto. "L’abbiamo finanziato tutto noi, come Comune, mettendoci più di 1,5 milioni. Ma non basta: il governo deve ripristinare il fondo", tuona Dario Nardella a margine di un’iniziativa. I fondi a disposizione sono pari a circa 1,7 milioni: oltre 1,5 milioni li stanzia l’amministrazione, 170mila euro la Regione. Così, rispetto allo scorso anno quando lo Stato girava 2 milioni che si sommavano ai 200.000 messi dal Comune, mancheranno all’appello circa mezzo milione, fa i conti il sindaco. Il Comune, però, è impegnato per colmare il gap da qui a quando la misura sarà presenta ufficialmente.

Il bando, prosegue, è studiato "per venire incontro alle tante famiglie in difficoltà, visto che gli affitti in un anno sono aumentati anche del 15%. Ad esempio, ci sono stanze da 20 metri quadrati che costano 600 euro al mese; oppure appartamenti per una coppia con un figlio che arrivano a 1.400-1.500 euro". L’emergenza in corso, figlia del disagio abitativo, ribadisce, "è totale, ma il governo ci ha completamente abbandonato: il fondo per la riqualificazione delle case popolare è azzerato, stessa cosa per gli aiuti all’affitto". Intanto, ieri il primo cittadino ha sentito la rettrice Alessandra Petrucci per dirle che come Comune "siamo favorevoli agli studentati realizzati in immobili pubblici", a patto che servano "gli studenti dell’Università di Firenze" e che le tariffe ricalchino quelle dell’Azienda per il diritto allo studio: non più di 400 euro al mese, cifra "che non ha niente a che vedere con i 700-800 euro per camere private o studentati per stranieri". La gestione può essere, quindi, "pubblica, mista pubblico-privato, oppure tutta privata. Tuttavia la condizione è sempre la stessa: la necessità è rispondere alla cosiddetta fascia media degli studenti", come a San Salvi. In perfetta sintonia Petrucci che ieri, dopo aver sentito Nardella ha detto che "condivido l’orientamento espresso dal sindaco e lavoreremo insieme in questa direzione".