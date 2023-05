Il Comune chiude i conti e si ritrova in cassa due milioni di avanzo

Numeri positivi per il rendiconto di gestione 2022 approvato dal consiglio comunale nell’ultima seduta. L’anno si chiude, infatti, con un risultato di amministrazione al 31 dicembre pari a 29.606.406 euro e un saldo di cassa che cresce fino a 18.535.407 euro; nel periodo considerato, il Comune di Sesto non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria e ha provveduto al pagamento dei fornitori entro un termine medio di 25 giorni rispetto ai 30 previsti dalla normativa comunitaria. Il risultato rassicurante permetterà nel corso 2023 di utilizzare 318.000 euro di avanzo libero e, se necessario, circa 1,5 milioni di euro di quota di avanzo vincolato per manutenzioni ordinarie e straordinarie. Con l’approvazione del rendiconto viene anche definito il rientro anticipato dal disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario del 2015, liberando ulteriori risorse per oltre 1,5 milioni di euro nel triennio 2023-2025. "Anche quest’anno – dice l’assessore al Bilancio Massimo Labanca – i numeri confermano la solidità del nostro bilancio, nonostante il perdurare di un momento economico particolarmente difficile. Il nostro Comune ha i conti in ordine e, dal punto di vista finanziario, si mostra in perfetto equilibrio. I buoni risultati permettono di liberare ulteriori risorse per migliorare i servizi e intraprendere azioni nell’anno in corso a sostegno di tutta la nostra comunità. Questo in un quadro generale di minori trasferimenti statali agli enti locali come, ad esempio, la cancellazione del contributo affitti per il 2023". S.N.