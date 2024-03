Il compleanno delle nostre imprese. Premi alle attività che compiono 50 anni

FIRENZE

Impianti, arredamento, gioielli, edilizia ma anche il mosaico, il cotto e i libri. Nel Salone dei Cinquecento, dove Cosimo I è attorniato dalle Arti, si è svolta la 45/esima edizione della Giornata dell’Artigianato, promossa da Confartigianato Imprese Firenze, con il patrocinio di Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio, nell’ambito delle iniziative per i 75 anni dell’associazione di categoria: premiati gli artigiani con oltre 30 anni di attività e le imprese operative da oltre 50. Nel corso della giornata, Confartigianato Firenze ha premiato anche la regista Cinzia TH Torrini con il Premio Athena, giunto alla terza edizione, visto che tanto ha lavorato per far conoscere le realtà artigianali con la serie tv Pezzi Unici (2019). "È sempre stato un mio sogno raccontare la storia delle botteghe che vedevo fin da bambini e mi dispiaceva molto vederli andar via da Firenze", ha raccontato Torrini.

Ecco tutte le imprese premiate: Aliani e Perini, Capaf, Caroti Olivia e Sgrilli Marco Snc, Casini Renato di Casini Ezio e C Snc, Ceccarelli Carlo & C Snc, Ceramiche artistiche Dante Giovanni, Coltelleria Donnini, Crazy Style di Munda Antonino, Filistrucchi, Fisa Sas, Flami di Rocchi Giovanni e C Snc, F.lli Chilleri di Leonardo Chilleri Snc, F.lli Lisi & Figli Snc, F.lli Masini Snc di Masini Marco e C, Franchini Marino Figli & C Snc, Fratelli Traversari Mosaici, Gelateria Alpina, Giacomelli Alda, Il Paralume, Ital Canali di Damiani Ottorino & C Snc, La Bottega dei Grassi Nesi, Libreria Alfani, Libreria Florida SNC di Lippi Elisa e Sapuppo Alessandro, Manetti Silvana di Sguanci Cristina, Masetti Arredamenti, Officina meccanica Guerrini Silvano di Guerrini Cristiano, Officina Rodolfo Mattei, Paggetti impianti elettrici, R.S. di Sontino Roberto, Restauri Edili di Leonato Rossi, Scarpelli Mosaici. "Delle 30 imprese che oggi abbiamo premiato, 14 sono a guida femminile e tante di queste imprese operano in settori tradizionalmente maschili, come la lavorazione del vetro e la meccanica" conclude la presidente di Confartigianato Serena Vavolo.

ross.c.