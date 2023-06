Il comitato Salviamo Firenze lotta duro "Nardella, hai paura? Facci firmare" Il 21 giugno un presidio in via Mannelli

Lotta, fino alla fine. I promotori del referendum Salviamo Firenze, su tutti Massimo Torelli continuano a opporsi alle idee del Comune sugli studentati. "A oggi il sindaco sta facendo ostruzionismo, difendendosi dalla partecipazione popolare e non dando alcuna risposta formale", ha attaccato Torelli. L’appuntamento di ieri in piazza dei Ciompi, ha ricordato Torelli, era stato organizzato per il lancio della raccolta delle 10mila firme per la presentazione del referendum. E invece la mossa della giunta che ha raccolto i quesiti in una delibera come auto osservazioni al piano urbanistico ha cambiato tutto. Oerò il comitato andrà avanti. "Le osservazioni - ha aggiunto Torelli - andranno al voto forse nel 2024. É un tempo infinito e si cerca di bloccare il percorso referendario chiesto dalla città". Il comitato ha annunciato 20 azioni con lo slogan "Nardella perché hai paura? Facci firmare", dal 16 al 19 giugno. Il 21 giugnoalle 18 un presidio in via Mannelli dove una catena tedesca, "usando le norme che si vogliono abrogare con il referendum, sta aprendo un ostello di 121 camere".

Niccolò Gramigni