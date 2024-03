Il circolo di lettura con Fabio Genovesi

Torna a Scandicci il circolo di lettura. Appuntamento in biblioteca il prossimo 21 marzo alle ore 17 con Fabio Genovesi e "Oro puro". Siamo a Palos, in Spagna, nell’agosto 1492. Nuno ha sedici anni e, pur vivendo sul mare, non ha mai desiderato solcarlo: preferisce guardarlo restando aggrappato alla terra. Finché, per una serie di circostanze tanto sfortunate quanto casuali, deve imbarcarsi su una nave di cui ignora la destinazione. Si tratta della Santa María, a bordo della quale Cristoforo Colombo scoprirà – per caso e per sbaglio – il Nuovo Mondo. Un viaggio avvincente con Colombo, a ingresso gratuito. Info: 055.7591860.