Il Circo Nero Italia sbarca all’Otel

Weekend toscano per gli artisti di Circo Nero Italia. Domani eccoli alla mitica Capannina di Franceschi al Forte dei Marmi e domenica 16 all’Otel di Firenze per il party Luna Party, che inizia già all’ora dell’aperitivo.

Attiva senza soluzione di continuità fin dal 1929, è probabilmente la discoteca più antica al mondo ancora in attività. Questo simbolo di eleganza e divertimento è per una notte il teatro perfetto per le evoluzioni degli artisti coordinati da Duccio Cantini. La loro arte, un mix di bellezza, meraviglia e riflessione, li rende straordinari. Ma chi sono questi performer? Ballerini, attori, effetti speciali, mangiafuoco e artisti di ogni genere, spettacolari e coinvolgenti. La loro abilità nell’unire arti circensi, con musica elettronica o altri sound, in eventi diurni e notturni, fanno di loro unici e sorprendenti.