Il Cavaliere con la chitarra: "I miei testi nelle scuole"

di Enrico Salvadori

Il suo sogno è scrivere una canzone ogni 15 giorni segno che la

sua vena creativa dopo 50 anni è inesauribile e lui, nominato Cavaliere per meriti artistici, non si vuole fermare. Cinquant’annisulle scene, 50 canzoni in una trilogia che si completerà presto con l’ultimo tassello. Franco Simone ha vissuto a lungo a , all’Ugolino, ha venduto milioni di dischi e ha fatto breccia nei cuori di tante donne negli anni Settanta e Ottanta.

Ma questa fama di bello non le ha giovato tanto…

"Dissi di no ai fotoromanzi e una nota casa editrice mi mise in purga dicendo che facevo successo solo perché piacevo alle donne. Voglio che il pubblico mi apprezzi per il cantante che sono. In alcuni Paesi (Argentina, Cile, Corea, Canada) i testi delle mie canzoni vengono studiati nelle scuole. E quello a cui tengo di più è la poliedricità".

Alfiere della melodia che ha sempre spopolato in Sudamerica, Franco Simone continua a proporre composizioni che vanno dal pop alla musica classica.

"Il rifacimento in chiave rock-sinfonica dello Stabat Mater è stata decisiva per ottenere il Cavalierato. Ho avuto anche una laurea ad honorem in Economia e tecnica della Comunicazione. Mi sarebbe piaciuto fare il giornalista".

Ora una nuova avventura, il rifacimento di ‘Un colpo al cuore’ il brano che nel 1968 Giancarlo Bigazzi, scrisse per Mina.

"Questo pezzo è il secondo capitolo del progetto ‘Giancarlo Bigazzi in lounge’, dopo ‘Self control’ di Raf. Una serie di rivisitazioni musicali, un progressivo viaggio di riscoperta, con la finalità di creare una nuova veste sonora ad alcune tracce dello sconfinato repertorio dei successi del grande Bigazzi. E’ un vero capolavoro. Quando Giovanni Bigazzi, l’angelo custode delle creazioni artistiche del grande padre, insieme al poliedrico Franco Fasano, cantautore dalle mille virtù, mi ha proposto di cantare questo brano in versione lounge, ho accettato subito con entusiasmo. Ricordando anche con tenerezza e un po’ di nostalgia le mille emozioni che mi suscitava Mina. Poi è la canzone d’amore di Giancarlo con sua moglie Gianna ed è un motivo in più per riproporla. Anche con un bel video".

Franco Simone uno degli ultimi baluardi contro il dilagare di una musica fatta di autotune e testi assurdi.

"La colpa non è dei giovani. Sono gli adulti che non li educano alla bellezza che è anche la buona musica. Poi ci mettiamo i valori di questa società in cui conta solo l’effimero e l’apparenza. Vedo in scena ragazzi e ragazze impresentabili che però hanno tanti followers ed è quello che conta".

Intanto Franco Simone inanella un altro bel traguardo personale.

"L’album ‘Sarò Franco’, dedicato alle canzoni inedite di un altro grande come Franco Califano, nel quale sono presente come cantante, come autore e come direttore artistico, ha vinto la Targa Tenco nella categoria ‘Album a progetto’. Riconoscimenti che valgono come i milioni di dischi che ho venduto in tutto il mondo".