Il caso Sollicciano. Lettera del Garante

Il garante dei detenuti del Comune di Firenze, Eros Cruccolini, ha scritto alla sindaca Sara Funaro e al governatore Eugenio Giani, con cui chiede un consiglio straordinario sul tema carceri. "A maggiore ragione oggi - scrive Cruccolini - è necessario questo forte e determinato impegno delle istituzioni territoriali, viste le scelte del Governo che non intende attuare provvedimenti per decongestionare il sovraffollamento, scaricando la responsabilità anche sulla Magistratura di Sorveglianza e a Firenze anche sulla direttrice del carcere di Sollicciano". Per il presidente del tribunale di sorveglianza, Marcello Bortolato, "il decreto appena approvato non migliora minimamente la situazione e anzi è fattore di complicazioni. Il problema principale è la mancanza di personale amministrativo: nel mio distretto ho una percentuale di ‘vacanza’ tra gli amministrativi del 43,6%". Il magistrato aggiunge che la Sorveglianza è "la Cenerentola del processo: tutto si fa per arrivare alla sentenza ma poi poco interessa l’esecuzione della pena, che siano cioè celeri ed efficaci le procedure che la riguardano. Senza personale amministrativo siamo costretti a lavorare solo sull’emergenza".