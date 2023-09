Il Carro Matto può ispirare la Dea Bendata

di Roberto

Fancelli

Oggi cade l’equinozio di autunno, l’evento astronomico che segna l’inizio della nuova

stagione e la fine dell’estate; a Firenze arriva da Rufina il “Carro Matto “ per il

tradizionale appuntamento del Bacco Artigiano e celebrare la vendemmia e la bene-

dizione del nuovo vino. Il Carro trainato da una coppia di buoi bianchi è un vero e

proprio capolavoro di ingegneria contadina, un carico a forma di piramide con 2.000 fiaschi. Domani si “Corre la Vita”, la corsa che promuove la raccolta fondi per progetti per la cura del tumore al seno, giunta alla sua XXI edizione. E dopo diversi anni l’arrivo torna nel centro storico, in Piazza della Signoria. Non ci resta che giocare questi

numeri per tre estrazioni: 32 - 65 – 11.

L’OROSCOPO: Ariete 30 89, Toro 12 62, Gemelli 5 52, Cancro 38 39,

Leone 13 33, Vergine 55 75, Bilancia 36 38, Scorpione 64 71, Sagittario 17 66, Capricorno 41 47, Acquario 15 87, Pesci 30 88.

I numeri di Chiara: Terno d’oro 7 - 36 - 83 da giocare al Nazionale e tutte le

ruote.

Terni dei nomi di persona. Aurelia 14 31 56, Bianca 50 42 6, Clara 2 77 60, Franca 5 45 85, Francesca 15 65 14, Rosaria 69 25 80, Bruna

35 28 5, Daniele 37 62 81, Francesco 12 65 74 , Gennaro 65 19 63,

Gerardo 24 33 13, Rosario 23 59 33 Samuele 15 63 16 , Umberto 16 60

46 .

L’AFORISMA della settimana scelto da MARIO. “ Nessun giorno è uguale all’altro, ogni

mattina porta con s[ un particolare miracolo, il proprio momento magico, nel quale i vecchi

universi vengono distrutti e si creano nuove stelle” ( Paulo Coelho) 48 - 66 -18.