Il Carnevale saluta in bellezza

Musica protagonista, questo pomeriggio, per l’ultima giornata del Carnevale a Sesto Fiorentino, "Il Paese dei Balocchi" nel segno di Pinocchio. Dalle 16,30 alle 19 in piazza Vittorio Veneto in programma una mascherata libera per tutte le età e, per i nostalgici del genere, disco music con Gutierrez Dj. Anche oggi, Martedì Grasso, in piazza saranno presenti gli stands delle associazioni di volontariato con gadget, coriandoli e stelle filanti per la gioia dei più piccoli. Sarà inoltre possibile degustare cioccolata calda e dolci tipici del Carnevale. Le iniziative sono organizzate dal Comune di Sesto e dalla Pro Loco locale in collaborazione con un lungo elenco di associazioni e realtà soprattutto legate al mondo del volontariato.