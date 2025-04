Il cappello di paglia ’perduto’. Ritmo e risate dal profumo francese

di Lavini Beni

Alla ricerca del cappello di paglia. Alla ricerca anche di noi stessi. "Il cappello, all’interno dell’opera" spiega Sandro Querci, direttore artistico e protagonista della commedia musicale ‘Il cappello di paglia’ , "rappresenta il nostro alter ego". E così il palcoscenico del Teatro Verdi (i giorni 9, 10 e 11 maggio) si riempirà per davvero di questi copricapi (si contano circa 150 e provengono dal Consorzio del cappello di paglia e di Signa). "Trenta sono quelli dei film da Oscar. In una scena ce ne saranno una settantina. Noi attori ne abbiamo quattro a testa che cambieremo durante il corso dell’opera". Tutto inizia così: con la ricerca spasmodica di un oggetto perduto, un oggetto che vive con affetto: "Nella piana fiorentina, fin dall’Ottocento, si intrecciava la paglia e si creavano copricapi" continua Querci.

Francesco Leoni sta per sposarsi, ma il suo cavallo mangia il cappello di una donna. La proprietaria, che ha un amante a ha paura che il marito si accorga della scomparsa dell’oggetto e che inizi così a sospettare del tradimento, rivendica a Leoni l’immediata restituzione, altrimenti lo farà uccidere dal militare con cui ha la tresca. Inizia allora l’avventura di Francesco (interpretato da Sandro Querci) che tre ore dopo dovrà convolare a nozze con la sua amata. Silvia Querci, regina del Musical in Italia e sorella di Sandro: "Il cappello rappresenta il lavoro introspettivo di ognuno di noi. Indica anche la capacità dell’attore di riuscire a tirare fuori le emozioni".

"Tirare fuori", specifica la coreografa e attrice della pièce, "e poi donarlo agli altri: è il nostro strumento". Querci riprende il soggetto da un’operetta del 1851 scritta da Eugène Labiche e ambientata in Francia, dal nome di ‘Un chapeau de paille d’Italie’. Negli anni ’40, Nino Rota ne fa un’opera lirica. Querci la riscrive e crea una commedia musicale con tratti molto umoristici. "Noi ci divertiamo tanto quando proviamo, viene tutto naturale" dice Camilla Gai, "secondo me il pubblico lo noterà e sarà coinvolto". Non solo cappelli e comicità. Un altro tocco importante è la scelta musicale: "L’80% delle musiche sono indirizzo Riz Ortolani", spiega Sandro Querci. Alessandro Calonaci, attore de La compagnia del Buono come gli altri componenti del cast, ride: "Ogni cellula del mio corpo balla". Camillo Grassi, attore della pièce: "Io sono romagnolo. Quest’opera tira fuori parti della toscanità di cui ti innamori follemente". Infatti racconta anche la popolare: sarà aperta una finestra anche sulle trecciaiole.