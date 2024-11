Il buio intorno a Kata. Podcast tinto di giallo

FIRENZE

Firenze, con una rete di oltre 1700 telecamere pubbliche in costante espansione, è una delle città più “sorvegliate“ d’Italia. Eppure, proprio qui, in una delle zone più abitate e trafficate, la piccola Kata è sparita, senza che questi occhi elettronici abbiano ripreso niente.

Oggi, l’appuntamento con Lo Dice La Nazione, si tinge di giallo. Il nostro podcast, realizzato da Stefano Brogioni, ripercorre e analizza il caso della bambina peruviana, scomparsa il 10 giugno del 2023 dall’ex hotel Astor di via Maragliano.

Da quel giorno è passato quasi un anno e mezzo, sono state battute tante piste, gli inquirenti sono andati fino in Perù per cercare tracce della piccina.

Ma gli inquirenti sembrano infilati in un vicolo cieco. Ma la cosa più incredibile è che neanche il progresso tecnologico abbia aiutato gli inquirenti.

Kata sarebbe stata portata fuori dal perimetro dell’albergo occupato attraverso un percorso “cieco“, non ripreso da alcune telecamera.

Una fortunata coincidenza o un preciso calcolo di chi l’ha portata via?

Diciotto mesi dopo sono tante le domande che segnano questo mistero.

Oggi, l'appuntamento con Lo Dice La Nazione, si tinge di giallo. Il nostro podcast, realizzato da Stefano Brogioni, ripercorre e analizza il caso della bambina peruviana, scomparsa il 10 giugno del 2023 dall'ex hotel Astor di via Maragliano.