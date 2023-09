Il boom Lo sport è un gioco da ragazzi

Alla fine hanno dovuto chiudere le iscrizioni per troppe richieste. Sono ben 318 gli iscritti al "Settembre giovanile" di Borgo San Lorenzo, nella sezione junior, e un altro centinaio i ragazzi e ragazze più grandi che partecipano al Senior. Il "Settembre giovanile" è una delle manifestazioni più longeve dedicate ai giovani che si tengono in Mugello. Questa è la 64ª edizione, organizzata prima dai Salesiani e poi dal Centro Giovanile della parrocchia. La kermesse ha preso il via venerdì sera con un lungo corteo che dal Municipio ha raggiunto la sede dei giochi, per una serata di esibizioni di danza e di presentazione delle squadre, con il saluto del sindaco Omoboni e l’intervento di don Francesco Alpi, direttore del Centro giovanile.

Saranno quindici giorni intensi, di giochi di squadra e individuali, con tante discipline, dal calcetto alla pallavolo, dalla pallamano al rugby, dal dodgeball al basket, poi ping pong, calciobalilla, freccette, atletica (con trasferta all’impianto di San Piero a Sieve), corsa campestre, mountain bike, go-kart, giochi a rotelle, tennis, perfino bocce.

Poi, la sera del 9 settembre, tutti sui Bastioni con una pila in mano, per ricordare Graziano Melara, il sacrestano del SS. Crocifisso scomparso alcuni mesi fa. La manifestazione si basa sul volontariato, con più di cento persone impegnate, fin da marzo, per progettazione e organizzazione, e molti altri per la ristorazione. "Quando vediamo i bambini contenti, perché si divertono e fanno squadra – dice Sara Mancaniello, del gruppo volontari – anche noi siamo contenti. E quando i genitori vengono a ringraziarci, capiamo che il lavoro è andato a buon fine. E’ una festa anche per noi, siamo una bella squadra, e questo ci spinge ad andare avanti".

Paolo Guidotti