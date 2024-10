Il Bisonte a testa alta. La beffa arriva al tie break

R. MUTUA FENERA CHIERI

3

IL BISONTE FIRENZE

2

FENERA CHIERI ‘76: Spirito (L1), Skinner 11, Lyashko ne, Alberti 7, Van Aalen 6, Anthouli 9, Buijs 3, Gicquel 17, Rolando (L2) ne, Carletti ne, Zakchaiou 6, Gray, Omoruyi 18, Guiducci. All. Bregoli.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 9, Malual 6, Butigan 11, Leonardi (L1), Battistoni ne, Giacomello 5, Nervini 12, Mancini 3, Ribechi (L2) ne, Cagnin, Agrifoglio, Davyskiba 20, Bechis 4. All. Bendandi.

Arbitri: Rossi – Papadopol.

Parziali: 25-13, 25-23, 22-25, 17-25, 15-12.

CHIERI (Torino) - Il Bisonte Firenze sconfitto di misura, ma uscito dal campo a testa alta e fra gli applausi del PalaFenera. Una squadra, quella di Bendandi, che non si arrende mai. Lo aveva dimostrato due settimane fa contro Vallefoglia quando, sotto per 1-2, andò a vincere al tie break.

È successo anche questa volta: dopo un primo set perso nettamente e il secondo al fotofinish, si è appellato all’orgoglio, ha tirato fuori gli artigli e ha messo sotto le piemontesi. Il quinto set, poi, ha fatto storia a sé; le due squadre avevano già speso (quasi) tutto e ha finito per vincere chi aveva ancora in serbo qualcosa di più. Per le bisontine la partita è di fatto iniziata nel secondo set; Chieri prende la rincorsa fino al 9-3, Firenze reagisce e riesce a portarsi sotto con Malual e Davyskiba (20-18). Ma non basta perché le padrone di casa raddoppiano: 2-0.

Nel terzo Chieri parte ancora forte ma ora è Butigan a guidare la rincorsa, Davyskyba piazza il +3 (19-22), Firenze tiene bene il cambio palla e la battuta out di Gicquel riapre il match. Quarto set in crescendo per la squadra di Bendandi, sul 17-24 la Fenera perde Zakchaiou, che si fa male cadendo, ed è Davyskiba a portare la gara al quinto set. Il tie break è equilibratissimo, sul 9-9 Omoruyi firma il sorpasso (10-9); Anthouli e Alberti piazzano due muri per il 13-10 e le piemontesi chiudono ancora con Omoruyi, MVP con 18 punti realizzati nei momenti chiave del match. Top scorer Davyskiba (20) ma tutta la squadra ha risposto all’appello, compresa la panchina.

f.m.