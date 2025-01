Il Bargello dei piccoli. Viaggio alla scoperta di re, cavalieri e miti

Al Bargello visite guidate per i più piccoli. A partire dal 25 gennaio il Museo Nazionale del Bargello ospiterà tre visite guidate tematiche a cui potranno partecipare gratuitamente i bambini dai 7 ai 12 anni. Il sabato mattina, il museo accoglierà piccoli gruppi (massimo 10 partecipanti) per un percorso guidato in alcune sale del museo, seguito da un laboratorio pratico. Le attività sono ideate per specifiche fasce d’età e puntano ad avvicinare i partecipanti a due tematiche rappresentate nella collezione del museo: la mitologia classica e il mondo cavalleresco. Durante il percorso i giovani visitatori avranno l’opportunità di esplorare diverse tipologie di opere d’arte, stimolati all’osservazione e alla riflessione critica tramite strategie di pensiero visuale.

L’incontro del 25 gennaio si intitola ’Alla corte di re e cavalieri’ e accompagnerà i bambini dai 9 ai 12 anni alla scoperta delle storie di valorosi condottieri, di tradimenti e di combattimenti fino all’ultimo respiro. I piccoli ascolteranno le avventure del prode Orlando e della sua fedele spada, la Durlindana. Ma chi ci guiderà in queste storie intricate, o meglio, Cosa? A raccontarle sarà un arazzo molto particolare, proveniente da luoghi e tempi lontani.

Il secondo e il terzo appuntamento, rispettivamente il 22 febbraio e il 29 marzo, per bambini dai 7 agli 11 anni, è intitolato ’Dei ed Eroi al MiTico Bargello’ e vedrà i partecipanti immergersi tra le innumerevoli statue e statuette presenti al Bargello che rappresentano eroi coraggiosi, divinità, fanciulle da salvare e mostri spaventosi. Un percorso che attraverso il tempo e lo spazio catapulterà i ragazzi nella Grecia antica e farà ’incontrare’ loro gli dei ed eroi del passato.

Le attività si svolgeranno a partire dalle 11 e avranno una durata di circa un’ora. La partecipazione è gratuita per i bimbi, agli accompagnatori è richiesto il pagamento del biglietto ordinario del museo. Prenotazione obbligatoria: [email protected] (entro le 12 del venerdì precedente l’iniziativa).