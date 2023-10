Il Banco fiorentino apre a nuovi soci

La Bcc accoglie nuovi soci. L’appuntamento è per oggi, alla Fattoria di Pagnana. Nel corso dell’incontro ci sarà l’opportunità di condividere le modalità di partecipazione dei soci alla vita della banca. L’appuntamento sarà l’occasione per discutere le opportunità che derivano dall’appartenenza alla Bcc. Tra queste, far parte della mutua, in grado di offrire interessanti coperture e convenzioni estese alle strutture. La serata si chiuderà con una cena offerta dalla banca, per partecipare è necessario prenotarsi via WhatsApp al numero 348 236 1129, [email protected]

L.B.