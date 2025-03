Il 18 marzo screening gratuiti della vista per combattere il glaucoma

Firenze, 17 marzo 2025 - Prendersi cura della propria vista può fare la differenza, soprattutto quando si parla di prevenzione. In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, domani, martedì 18 marzo, presso gli ambulatori della Fratellanza Militare di Firenze, in piazza San Salvi 4, sarà possibile effettuare uno screening gratuito per la misurazione della pressione oculare. Un controllo rapido ma essenziale per individuare eventuali fattori di rischio legati al glaucoma, una patologia che colpisce il nervo ottico e che, se non diagnosticata in tempo, può portare a danni irreversibili alla vista. L'iniziativa, promossa dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Firenze, si svolgerà nell'arco della giornata con due fasce orarie dedicate: dalle 9.30 alle 13 e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.50. “Il glaucoma è una patologia subdola, perché nelle fasi iniziali non presenta sintomi evidenti. Ecco perché la prevenzione è fondamentale”, spiega Maria Pia Bianchini, presidente dell'Uici Firenze. Per partecipare all'iniziativa e prenotare il proprio screening è possibile contattare il numero 055.580319.