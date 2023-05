Il 17 maggio il film sulla ricostruzione del ponte Santa Trinita

Firenze, 16 maggio 2023 - Un frammento importante di storia di Firenze rivive in un film storico, la ricostruzione del ponte Santa Trinita - voluta nelle sue forme originarie - dopo la sua distruzione ad opera dei nazisti in ritirata da Firenze nel 1944. Il film “Dov’era e com’era” (1958 - regia di Riccardo Melani e Bernardo Seeber), sarà proiettato il 17 maggio, a Palazzo San Clemente, alla Biblioteca di Scienze Tecnologiche-Architettura, Sala archivi e fondo storico (via Micheli, 2). L'inizio è previsto per le ore 17. La pellicola riconvertita e digitalizzata fa parte del Fondo Gizdulich, in deposito presso la Biblioteca di Scienze Tecnologiche-Architettura, grazie alla donazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana. A presentarla sarà Anna Comparini (Biblioteca di Architettura); ne parlerà con il pubblico Gianluca Belli (Dipartimento di Architettura), con la lettura di brani del “Diario dei Cinquemila” di Nello Baroni, a cura di Marchette Letterarie. L’appuntamento si inserisce nel ciclo di eventi “La città si specchia: dove l’Arno incontra Firenze” organizzato all’Università di Firenze per iniziativa della Biblioteca di Scienze tecnologiche, delle Scuole di Agraria e di Architettura e dei relativi dipartimenti (Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali-Dagri e Architettura-Dida).

Nic.Gra.