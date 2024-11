Ikea cerca addetti vendite per assunzioni e stage

Interessanti occasioni di assunzioni e stage nei punti vendita toscani di Ikea. In quello di Pisa si cercano addetti aree commerciali appartenenti alle categorie protette. Sono richiesti interesse per lavoro in ambito commerciale o operativo e iscrizione alle liste del collocamento mirato. Il contratto che viene offerto è a tempo determinato, part time, di 21 ore settimanali, con possibilità di successivo inserimento in azienda. Nel negozio di Sesto Fiorentino Ikea si offre invece una opportunità di stage nell’ambito della vendita e progettazione o nelle risorse umane.

Il percorso formativo, finalizzato all’assunzione, ha una durata di sei mesi. In questo caso è previsto un rimborso mensile di 850 euro lordi. È richiesta la disponibilità lavorativa su turni per cinque giorni settimanali su sette, per un totale di 40 ore settimanali. Per candidarsi alle diverse offerte e per consultare le posizioni aperte nei punti ventdita Ikea ecco l’indirizzo: jobs.ikea.com.