Iis Cellini, cortometraggio sui diritti degli animali realizzato da sessanta ragazzi

Firenze, 1 giugno 2024 - “Ma chi ti credi di essere, tu che ci fai soffrire con la tua crudeltà, superficialità o ignoranza, tu che costruisci sempre più allevamenti intensivi, radi al suolo le foreste, ci tieni come animali da compagnia e poi ci abbandoni per strada”. Gli studenti dell’Iis Cellini di Firenze “si sono messi nei panni” degli animali, per gridare la loro rabbia e per invocare il rispetto dei loro diritti, oltretutto sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti degli animali del 1978 e da una serie di leggi, in vigore anche in Italia, che puniscono chi li maltratta. Con la regia della professoressa Valeria E. Russo, il video di cinque minuti è stato realizzato nell’ambito di un progetto d’istituto, dal titolo “Cinema, adolescenti e diritti umani”, che va avanti da 12 anni.

“Ogni anno realizziamo un video ispirato al tema dei diritti umani. Quest’anno abbiamo allargato l’orizzonte riflettendo sui diritti degli animali - spiega la professoressa Russo -. Hanno partecipato tre classi, per un totale di una sessantina di ragazzi”. C’è chi appare nel video, chi si è occupato delle foto e dei video, chi del montaggio e chi ha lavorato alla sceneggiatura. Un bel lavoro corale, che ha ancora una volta appassionato moltissimo i ragazzi.

“Credi di essere l’unica specie che merita dei diritti?”, gli studenti si rivolgono all’uomo. E ancora: “Se proprio devi mangiare carne, evita di consumarne troppa. Lo sai che per produrre un chilo di carne rossa ci vogliono 15mila litri di acqua?”. Gli studenti cercano di smuovere le coscienze. “Fallo per noi animali, fallo per te stesso”, la chiusura del video, realizzato insieme ad un prestigioso referente esterno: la fondazione Robert Kennedy.

Il Cellini con i suoi cortometraggi sui diritti umani ha vinto svariati premi nazionali. Tra questi il premio Nice Firenze, Torino Sotto18 Film Festival, Fedic Scuola, concorso Cinema e ambiente di Torino.

Hanno partecipato al video: Giulia Melani (3TM), Giorgio Bernardini (4TM), Giulia Palmieri (4TM), Tessa Pistolesi (4TM) e Costantino Tatini (4TM) Costantino Tatini (4TM). Sceneggiatura a cura della 3TM e 4TM. Riprese frontali a cura della 3E, riprese inserti video e foto a cura della 3TM e 4TM, montaggio a cura della classe 3E sotto la supervisione della professoressa Dyana Palatella.