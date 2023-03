Identità digitale gratis per tutti L’idea di Carti

Spid per tutti. L’identità digitale è sempre più necessaria per tutti i cittadini. Ed è chiaro che per gli anziani la gestione di questa pratica è difficile visto che non tutti sono in grado di gestirla. Per questo il capogruppo di Forza Italia a Scandicci, Luca Carti (foto) ha presentato una mozione che sarà discussa in consiglio comunale. Nell’atto si chiede al comune di attivare sportelli sul territorio dando atto alla convenzione che la Regione ha siglato con un soggetto gestore per fornire identità digitale gratis.