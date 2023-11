’Identità Comune’, al via gli incontri nei quartieri

Tornano gli incontri pubblici nei quartieri. "Identità Comune – Le persone al centro", questo il titolo dell’iniziativa porta al confronto tra cittadini e amministratori progetti e temi di interesse pubblico per quel dato territorio. Così sindaco e giunta incontreranno i cittadini di Vingone mercoledì 15 alle 21 alla Casa del Popolo Rita Atria (via Roma, 166), per presentare e illustrare i progetti e ma anche i temi di interesse pubblico che riguardano la città e il quartiere. Molti i temi d’interesse per questo quadrante specifico.

Da piazza Kennedy e i suoi cantieri infiniti per il completamento dello spiazzo con viabilità e arredo urbano, allo sfondamento tra via Masaccio e via Roma, un intervento atteso per migliorare e fluidificare il traffico dalle colline verso la zona industriale. Sarà un appuntamento molto atteso anche per chi vorrà segnalare ancora una volta la velocità eccessiva delle auto che transitano da via Roma a tutta velocità soprattutto all’altezza delle Corbinaie.

Con l’incontro pubblico del Vingone, sono ripartite le assemblee di quartiere organizzate dal Comune di Scandicci, una costante dell’amministrazione Fallani nel suo decennio di governo della città.