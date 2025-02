I Veterani dello sport ripartono dal presidente Boni

Tempo di nuove cariche per l’Unione nazionale Veterani dello sport, Ambasciatori delle Signe, dedicata agli azzurri Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini. In particolare, Fabrizio Boni è stato eletto alla presidenza della sezione, che è composta dai tre vicepresidenti Fiorenzo Drovandi, Stefano Nistri e Alessandro Lazzerini, dal tesoriere Gianluca Migliorini e dal segretario Gianni Taccetti. Altri incarichi sono andati a Leandro Becagli, Claudio Mancini, Leandro Bigalli e Ilario Michelini (consiglieri), Leonardo Cappellini (responsabile safeguarding) Giuseppe Pandolfini (presidente revisori).

Il nuovo presidente, Fabrizio Boni, ha una lunga militanza sportiva prima come pallavolista, poi per oltre 25 anni come judoka e infine allenatore federale e istruttore per le forze dell’ordine al tiro a segno di Lastra a Signa del quale è anche vicepresidente. Subentra a Leandro Becagli che ha guidato la sezione dal 2019 e che è stato premiato dal Consiglio uscente alla presenza dell’assessore allo sport di Lastra a Signa Mirio Bogani.

Li.Cia.