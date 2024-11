I segreti della foresta e dei funghi buoni in un ciclo di corsi

La biblioteca e la sala civica Barbugli del Comune di Rufina sono sempre più al centro di numerose attività. Sono iniziati i laboratori a cura della Foresta Modello. ll Comune di Rufina e l’Associazione Foresta Modello organizzano un ciclo di sette incontri con cadenza mensile, fino a maggio, che prevede una lettura di un albo illustrato e a seguire un laboratorio di educazione ambientale rivolto ai bambini. I laboratori saranno tre per i bambini della scuola dell’infanzia, tre per la primaria e uno anche per i ragazzi delle medie. Gli incontri si terranno il sabato mattina dalle 10 alle 12, tutti in biblioteca. Si tratta di un progetto sperimentale che viene proposto per la prima volta nelle biblioteche della Valdisieve.

Da oggi inizia invece, nella sala civica Barbugli, un corso propedeutico alla raccolta di funghi. Il Comune ha coinvolto l’associazione “Il Paese sulla Collina Sara Cerrini“ che, per conto e in collaborazione con la Regione, organizza il corso gratuito della durata totale di sei ore, diviso in tre incontri di due ore, con un massimo di 30 iscritti.

Leonardo Bartoletti