I ’Segni particolari’ del Manzoni. La stagione inizia con Stefano Benni

"Segni particolari", la stagione 2024/25 del Teatro Manzoni di Calenzano, prende il via con una nuova produzione de La Macchina del Suono in collaborazione con il Teatro Menotti di Milano. In scena in prima assoluta, da domani a domenica con inizio alle 21,15 per i primi due giorni e alle 16,30 la domenica, "Il bar sotto il mare" di Stefano Benni interpretato da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti (protagonisti anche di "Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti" e "Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti") e diretto da Emilio Russo.

"Il Bar sotto il mare", pubblicato nel 1989, è un libro di racconti di Benni con un antefatto particolare: un uomo che passeggia è portato in un bar particolare, sotto il mare appunto, in cui deve sentire le storie narrate dalle persone presenti. Accade così di ascoltare i racconti del barista, dell’uomo col cappello, del vecchio con la gardenia, della sirena, del marinaio, dell’uomo invisibile, della bionda, della pulce del cane nero e degli altri misteriosi avventori. Le avventure del paese di Sompazzo (il paese delle barbabietole e dei bugiardi) e dei suoi strani abitanti: la sfida tra Ettore e Achille per una bicicletta, l’amore impossibile tra Pronto Soccorso e Beauty Case o la storia zen dei quattro veli di Kulala.

Racconti diversi capaci di far ridere, riflettere e lasciare una traccia e un ricordo negli spettatori di ogni età. La nuova versione teatrale di uno dei libri più conosciuti e citati di Stefano Benni, già autore del celebrato "Bar Sport", si connette proprio su questa idea: uno spettacolo che miscela parole e musica. Il biglietto costa 16 euro, ridotto under 20, over 65, soci Coop 14 euro. Per prenotare: [email protected].

Sandra Nistri