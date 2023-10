I Sabati dell'Acqua, letture, laboratori e storie per bambini

Alla biblioteca CiviCa tornano "I sabati dell’acqua", ciclo di letture, laboratori e storie per bambini, organizzato dal Comune con Publiacqua e l’associazione La Tartaruga che prenderà il via sabato 14 per concludersi il 23 marzo: gli appuntamenti sono aperti e gratuiti con prenotazione obbligatoria allo 055.8833.421. In occasione dei laboratori verranno consegnati libri sul ciclo dell’acqua, matite realizzate con materiale di riciclo e borracce. "Grazie alla collaborazione con Publiacqua – commenta l’assessore all’Ambiente Irene Padovani – torna questa iniziativa che mira a unire didattica e lettura, giochi e scoperta, per riflettere su quanto sia importante questa risorsa. La sensibilizzazione è fondamentale". Il via il 14 ottobre in sala lettura sarà con "Obiettivo 6 Agenda 2030: SalviAmo l’acqua!!!" per bambini dai 6 agli 8 anni.