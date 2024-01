I rugbisti lanciano la raccolta fondi

"Un sostegno alla famiglia in memoria di Alessio". E’ questo lo spirito della raccolta fondi lanciata sulla piattaforma www.gofundme.com da un caro amico ed ex compagno di squadra di Alessio Anzaldi, diffusa inizialmente sulla chat dell’Iti Rugby, composta da amici ed ex giocatori. Il 46enne residente a Vaglia, infatti, era un ex pilone: aveva iniziato a praticare il rugby proprio nella squadra dell’Iti Leonardo da Vinci e successivamente ha giocato con la maglia del Cus Firenze Rugby, come pilone nella squadra della promozione in Serie A fine anni 90 per poi passare al Sesto Rugby.

Nel mondo della palla ovale, anche se non giocava più da una decina di anni, Anzaldi era ancora molto conosciuto e amato. Infatti "insieme agli ex compagni di squadra e alle loro società, i presidenti del Firenze Rugby 1931, Stefano di Puccio, e dell’Unione Rugby Firenze, Andrea Vannucci" sono stati i primi a fare le condoglianze alla famiglia. Oltre alla vicinanza, il movimento rugbistico ha scelto di dare una mano concreta alla famiglia con questa raccolta fondi che nelle prime tre ore ha raggiunto e superato i 1.600 euro.