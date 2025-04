I residenti modelli messi a nudo. Arte e cultura nelle foto di Pierattini

Mettersi in mostra nudi. Una scelta non facile alla quale hanno aderito gli abitanti di San Donato in Poggio. Nudi e dentro e fuori grazie alle foto di Elvio Pierattini. A spogliarsi di sterili stereotipi e schemi e linguaggi convenzionali, per imparare a conoscere e accettare se stessi e il proprio corpo sono stati gli abitanti del borgo che a titolo volontario faranno parte attivamente del progetto culturale promosso dal Comune proponendosi come modelli e modelle. Tra loro ci sono giovani, adulti, uomini e donne di età diverse, residenti nel territorio e nei comuni limitrofi. Già una decina di persone ha scelto di aderire al progetto entrando nello speciale obiettivo del fotografo. Il percorso propone due sessioni di laboratorio fotografico in alcuni spazi messi a disposizione dal Comune. "Le fotografie che scatteremo ai nudi, integrali o dettagli, particolari del corpo proposti e concordati – spiega il fotografo – coi modelli e le modelle saranno messe in mostra negli eventi successivi, anche in un contesto all’interno del comune di Barberino Tavarnelle".

Ogni laboratorio durerà circa un’ora e si terrà in un ambiente protetto. "Con ogni persona o coppia – aggiunge Marianna Porro – cui faremo sottoscrivere un’apposita liberatoria, creeremo un momento speciale di condivisione e dialogo". "Non c’è niente di più eloquente e autentico del linguaggio d’arte che ritrae le forme armoniose, di ispirazione classica, che evocano i nudi di Elvio Pierattini", aggiunge il curatore Francesco Nannoni. "Vorremmo che i modelli diventassero messaggeri di verità". Le foto si Pierattini sono finite in una mostra, StillClose inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Malaspina di San Donato aperta fino al 2 giugno. Maggiori informazioni al link: https://www.clic-he.it/elvio-pierattini-stillclose.

Andrea Settefonti