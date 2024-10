I primi cinquant’anni dell’Isolotto. E dopo la festa nuovi traguardi

Isolotto, una grande festa per l’anniversario dei 50 anni alla Limonaia di Villa Strozzi. È stata una giornata che rimarrà nella storia della società biancorossa di via Pio Fedi. Presenti tante personalità sportive e istituzionali, dirigenti, allenatori e giocatori del passato e del presente, insieme a tutto il Consiglio direttivo con tifosi e sponsor. "L’Isolotto - afferma il presidente Giovanni Biondi - ha centrato tanti traguardi di prestigio, superando le inevitabili difficoltà che a volte si incontrano, ma rappresentando un valore importante per il territorio, il Quartiere 4 e la città. Un punto di riferimento per tutti".

L’evento si è aperto con il videosaluto del presidente dell’Isolotto Giovanni Biondi che per impegni professionali non era presente. Poi il saluto di benvenuto dei vicepresidenti Parigi e Fantechi. Erano presenti: Cosimo Guccione (presidente del consiglio comunale), Letizia Perini (assessora allo sport), Andrea Vannucci (consigliere regionale), Simone Cardullo (presidente regionale Coni), Paolo Mangini (presidente Comitato Toscana Figc-Lnd) e il dirigente Vasco Brogi, Fabio Giorgetti (presidente Commissione sport del Comune), Salvatore De Luca (consigliere Q4), Tea Albini (ex assessora allo sport).

Questi i premiati: Sergio Palmieri (fondatore Isolotto) alla memoria, Francesco Tei (dirigente storico), Giuliano Borsieri (fondatore) alla memoria. Sponsor: Viwagroup (Patrizia Ficarra e Roberto Fiorentini), Iliopesca (Luca Sani ex giocatore), Albini & Pitigliani (Piero Albini). Altri dirigenti: Gino Broletti (vicepresidente fine anni ’70), Mario Francini (ex consigliere anni ’70) alla memoria, (Maurizio Francini, ex giocatore Isolotto e ora direttore di Coverciano), Piero Pecorini (ex dirigente), Fabrizio Caciolli (ex consigliere anni ’80), Oriano Benvenuti (figlia Patrizia) alla memoria, Mario Baldi alla memoria, Luciano Fiorini (Apo pesca sportiva), Luciano Poggiali (magazziniere storico), Romano Prunecchi (ex segretario), Marco Bianconi (ex calciatore), Mario Mazzoni (ex allenatore Fiorentina) alla memoria. Saluto video di Francesco Flachi (ex calciatore dell’Isolotto) e Massimiliano Benfari. Premi alla memoria a Raoul Inches, Mauro Bongi e Miguel Montuori.

F.Que.